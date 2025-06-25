サッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は休養日から一夜明けた10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で練習を再開した。14日（同15日）の1次リーグF組初戦オランダ戦（ダラス）へ向け、総仕上げに突入する。

5大会連続Ｗ杯メンバー選出のDF長友佑都は日の丸と背番号の5が入った特注と思われるヘッドバンドをつけて登場。練習開始前には地元ナッシュビルの日本人補習校に通う子供90人との触れ合い、ヘッドバンド姿で記念撮影に臨んだ。午前11時の時点で気温が35度を記録する暑さの中、ウォーミングアップも先頭に立ち、周囲に「集中！集中！」と積極的に声をかけながら体を動かしていた。

また、主将のMF遠藤航も順調に回復している模様で、スパイクを履いて練習に参加。遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。5月31日のアイスランド戦に先発したが、左足とは別の部位に違和感を訴えて前半のみで交代した。その後は事前合宿でも別メニュー調整が続いていたが、ナッシュビル入りした8日（同9日）の全体練習に参加すると、チーム活動がオフだった9日はオフ返上で汗を流していた。

▽W杯招集メンバー

【GK】

早川友基（鹿島＝27）

大迫敬介（広島＝26）

鈴木彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友佑都（FC東京＝39）

谷口彰悟（シントトロイデン＝34）

渡辺剛（フェイエノールト＝29）

板倉滉（アヤックス＝29）

伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安健洋（アヤックス＝27）

瀬古歩夢（ルアーブル＝26）

菅原由勢（ブレーメン＝25）

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東純也（ゲンク＝33）

遠藤航（リバプール＝33）

鎌田大地（クリスタルパレス＝29）

前田大然（セルティック＝28）

小川航基（NECナイメヘン＝28）

田中碧（リーズ＝27）

上田綺世（フェイエノールト＝27）

堂安律（Eフランクフルト＝27）

佐野海舟（マインツ＝25）

中村敬斗（Sランス＝25）

鈴木唯人（フライブルク＝24）

久保建英（Rソシエダード＝25）

塩貝健人（ウォルフスブルク＝21）

後藤啓介（シントトロイデン＝21）

【サポートメンバー】吉田麻也（37＝ギャラクシー）

南野拓実（31＝モナコ）