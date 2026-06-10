中道改革連合の伊佐進一議員が衆院選挙時に自民党のネガティブなまとめを絶賛していた過去ポストが9日頃からあらためて拡散され、波紋を広げている。

伊佐議員は高市早苗首相陣営が、自民党総裁選や衆院選挙時に他の立候補者のネガティブ動画の作成・拡散を依頼していたという疑惑について、国会などで追及している。

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一方、今回拡散されているのは、伊佐議員が1月23日にした投稿で自民党と日本維新の会についてネガティブにまとめ、中道改革連合を絶賛する内容の投稿を「すごく、よき」と引用していた。

投稿では、高市首相や大阪府の吉村洋文知事らが昔の学生服をヤンキー風にしたものを着用し「右傾化して何が悪い！」というテロップがつけられていた。

このポストは投稿当時も苦言を集めていたが、伊佐議員が高市首相に追及していることを受け、あらためてネット上で拡散されることに。

X（旧Twitter） 上からは「これってまさに誹謗（ひぼう）中傷じゃねぇの？」「自分はよくて他はだめってこと」

「この程度は誹謗中傷ではないって考えなのか？」という批判や疑問の声が集まる事態になっている。

疑惑が大きく取り沙汰されている一方で、問題となっている誹謗中傷動画が SNS に残っていないことに困惑する人も少なくない今回の騒動。ようやく出てきた投稿が自民党へのネガティブな内容を含むものである上、伊佐議員が拡散していたということにインパクトを感じた人は少なくなかったようだ。