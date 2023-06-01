仕事でもプライベートでも筆者のパソコンはすべて「Windows 11」。会社から貸与されている「ThinkPad X13 Gen 5」で初めて使ってから2年くらいの付き合いになります。

仕事以外で使うノートパソコン（タブレットだけど）を買ったのはたぶん10数年ぶりだと思う。ちなみに主な用途は読書（SONY Reader）だ

それ以外では、主としてプライベートのメインマシンであるデスクトップパソコンでWindows 11を快適に使っていました。ただ、新たに「ASUS ProArt PZ13」を買ってから、じっくりモバイル端末として付き合ってみると、細々とした不満が出てきました。

その筆頭が「バッテリー残量を把握しにくい」こと。初期設定では、タスクバーの左端にバッテリーのアイコンがあるのみで、具体的に何％かは分かりません。残量がパーセント表示される、スマートフォンにすっかり慣れてしまったと実感しました。

が、最近になってWindowsでもバッテリー残量をパーセント表示できることに気が付きました。「システム」の「電源とバッテリー」から「バッテリーの％表示」を有効にするだけ。これで、バッテリーアイコンと並んで、残量が数字で表されるようになります。バッテリー残量が減少すると（＝省エネ機能がオン）アイコンは黄色に、充電中は緑色になるなど、視覚的にも状態がわかりやすくなった印象です。

赤囲みした項目を有効にするだけ

ざっと調べると、2025年の秋ごろには提供されていたようです。ちなみに、筆者の環境ではWindows 11 25H2で利用でき、24H2では項目が表示されませんでした。メジャーバージョンアップで機能が追加されるモバイル向けOSと異なり、Windowsはひっそりと改良を積み上げていくイメージですね。

全体としてはこういう見え方。とくに邪魔になるようなことはないしいい具合だ

なかなか一筋縄でいかない部分もあると感じているWindows 11ですが、全体としては結構気に入っています。特にエクスプローラーのタブブラウザ対応なんかは結構重宝しています。たしか、Windows Vistaくらいまではあったファイルやフォルダのユーザー定義のソートも復活してくれないかとひそかに願っています。