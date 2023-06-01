星空に抱かれて極上の熟睡体験。プラネタリウムで「熟睡プラ寝たリウム」開催
◆星空に抱かれて極上の熟睡体験。プラネタリウムで「熟睡プラ寝たリウム」開催
コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAで、2026年7月1日（水）から7日（火）の7日間、期間限定の特別イベント「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」を開催。寝苦しい日が続く夏の夜、はるかかなたの星空に思いをはせて、癒やされながら非日常のひとときを過ごす贅沢体験を。
星空と語りに癒される、大人のヒーリングタイム
「熟睡プラ寝たリウム」は、11月23日の勤労感謝の日に兵庫県明石市立天文科学館からはじまり、2年目より全国の施設で開催されるようになった、大人気のイベント。プラネタリアYOKOHAMAでは、七夕までの7日間限定で「熟睡プラ寝たリウム」の特別バージョンを開催。
星空を眺めながらごろりと寝転んでリラックス、七夕の物語や88星座をめぐる神話を生声で語るスタッフのヒーリングボイスに、いつの間にかうとうと…。スマホや都会の喧騒からしばし離れて、ゆっくりと心地よい夢の世界へ連れて行ってくれるはず。
上映後は撮影OKタイム。映えるカフェメニューも
上映終了後には、プラネタリウムのスクリーンに、「熟睡メーター」を投映。この映像は、ぐっすり・すやすや・うとうと・ぱっちりの4分割になっているので、自分が眠れたパーセンテージに応じて、撮影タイムを楽しんで。
また、併設の「Cafe Planetaria」は、星や宇宙をイメージしたフォトジェニックなメニューがたくさん。ドーム内での飲食も可能なので、手持ちのスマートフォンで記念撮影をして、SNSなどに投稿するのも楽しそう。
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コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAで、2026年7月1日（水）から7日（火）の7日間、期間限定の特別イベント「熟睡プラ寝たリウム 七夕からめぐる88星座」を開催。寝苦しい日が続く夏の夜、はるかかなたの星空に思いをはせて、癒やされながら非日常のひとときを過ごす贅沢体験を。
星空と語りに癒される、大人のヒーリングタイム
「熟睡プラ寝たリウム」は、11月23日の勤労感謝の日に兵庫県明石市立天文科学館からはじまり、2年目より全国の施設で開催されるようになった、大人気のイベント。プラネタリアYOKOHAMAでは、七夕までの7日間限定で「熟睡プラ寝たリウム」の特別バージョンを開催。
上映後は撮影OKタイム。映えるカフェメニューも
上映終了後には、プラネタリウムのスクリーンに、「熟睡メーター」を投映。この映像は、ぐっすり・すやすや・うとうと・ぱっちりの4分割になっているので、自分が眠れたパーセンテージに応じて、撮影タイムを楽しんで。
また、併設の「Cafe Planetaria」は、星や宇宙をイメージしたフォトジェニックなメニューがたくさん。ドーム内での飲食も可能なので、手持ちのスマートフォンで記念撮影をして、SNSなどに投稿するのも楽しそう。
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