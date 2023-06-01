【くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、様々なコスチュームを纏った「くまのプーさん」のマスコットにボールチェーンが付いている。レインコートやパイロットハットなど6種がラインナップされている。

【ラインナップ】

プー（レインコート）

プー（パイロットハット）

プー（パジャマ）

プー（王様）

プー（花束）

プー（リボン）

「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」イメージ

【くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット】

サイズ：本体 約56mm

材質：本体 PVC

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.