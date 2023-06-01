ガチャ「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」6月中旬発売レインコートやパイロットハットなど6種がラインナップ
【くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回400円【ラインナップ】
【くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット】
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回400円。
本商品は、様々なコスチュームを纏った「くまのプーさん」のマスコットにボールチェーンが付いている。レインコートやパイロットハットなど6種がラインナップされている。
プー（レインコート）
プー（パイロットハット）
プー（パジャマ）
プー（王様）
プー（花束）
プー（リボン）
「くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット」イメージ
【くまのプーさん コスチュームフィギュアマスコット】
サイズ：本体 約56mm
材質：本体 PVC
(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.