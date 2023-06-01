【TM9EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)】 6月11日 出荷開始 価格：3,300円

フジミ模型は、プラモデル「TM9EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」の出荷を6月11日に開始する。価格は3,300円。

本製品は、デフォルメされた「三式中戦車 チヌ」に砲炎と砂塵のエフェクトパーツが付属した特別仕様。前型の一式中戦車とは異なる75ミリ砲塔や車体上面は専用部品で、三式中戦車固有の特徴を再現している。

製品は3色の後期迷彩をモチーフに、成形色は草色を模した緑色、履帯やジャッキなどはガンメタリックの成形色を採用。枯草色と土地色の迷彩を再現できるカット済みのリアルシール、部隊マークデカールが付属する。砲塔は180度旋回でき、砲身は上下に俯仰可能だ。完成サイズは約55×52×103mm（高さ×幅×全長 砲身先までを含む)。

【エフェクトパーツ】

・エフェクトパーツは特別仕様の製品にのみ付属する専用パーツ。

・砲身先から発する砲煙(砲炎)を再現するパーツはクリアーオレンジで成形。組立ては接着不要の3ピース構造で、砲身口には接着を行ない固定する仕様。

・履帯後方に巻き上がる砂塵を再現するパーツはクリアーブラウンで成形。1ピース構造。

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※発売日は流通により前後する場合があります。