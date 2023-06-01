【Amazon：dreame (ドリーミー) ロボット掃除機 セール】 開催期間：6月11日0時～6月21日23時59分

L40s Pro Ultra

Amazonにて、dreame (ドリーミー) のロボット掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月21日23時59分まで。

期間中、第6世代 TurboForce モーターを搭載した「L40s Pro Ultra」、25,000Paの強力な吸引性能を搭載した「L10s Ultra Gen3」、5way全自動ベースステーション搭載「L10s Ultra Gen2」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

dreame L40s Pro Ultra

第6世代 TurboForce モーターを搭載したロボット掃除機。最大19,000Paの強力吸引で、紙くず・髪の毛・ペットの毛・猫砂までしっかり吸引する。EasyLeapシステムを搭載し、最大40mmの段差乗り越えに対応。ドアレール、カーペット、キッチンの床など様々な環境でもスムーズに移動する。

また、最大75度の温水を使った自動モップ洗浄システムを搭載。頑固な汚れを除去し、ニオイの発生を防止する。

dreame L10s Ultra Gen3

25,000Paのパワフル吸引でハードフロアもカーペットもラクに掃除できる。状況に合わせて5段階の吸引力から選択可能。また、オールインワンのセルフクリーニングドックで効率的に自動クリーニングする。Smart Pathfinderと3DAdaptテクノロジーにより、家の中を正確にマッピングして靴などの障害物を回避し、隅々まで徹底的に掃除できる。

dreame L10s Ultra Gen2

ゴミの自動収集、給水、モップの自動洗浄・熱風乾燥、洗浄液の自動補給までを1台で実現。ハイテクな全自動ベースステーションで、毎日の掃除を完全自動化する。「MopExtend RoboSwing」機能により、狭いすき間や家具の下まで徹底清掃。エッジ認識＆モップ伸縮機能により、壁際やテーブルの脚まわりのゴミも掃除できる。吸引力は10,000Pa。