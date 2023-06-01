衆参両院の議長らはきのう（10日）、皇族数の確保に向けて各党・各会派でとりまとめた具体策「立法府の総意」を高市総理に手渡しました。

高市総理

「早急に法律案の作成に取りかかり、できるだけ速やかにその骨子案につきまして、衆参両院の正副議長にお示しできるように取り組ませていただきます」

皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、政府の有識者会議が示した▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」として、政府に対し法制化を求めています。

このうち、論点となっていた女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ場合に、その夫と子どもを皇族とするかについては明記しませんでした。また、養子案については「必要があると認めるときは一定年数ごとに見直す」ことを盛り込んでいます。

2つの案について、与党のほか、国民民主党や中道改革連合は賛同する立場を表明しましたが、立憲民主党は、養子案について慎重な声が根強く、賛否を明らかにしませんでした。

政府は今後、皇室典範の改正に向けた作業を本格化させ、いまの国会での成立を目指す方針です。