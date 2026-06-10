【ナッシュビル（米テネシー州）＝平島さおり】Ｗ杯北中米３か国大会に臨む日本代表の合宿に、今大会はけがで選外となった南野（モナコ）と、前回Ｗ杯主将の吉田（ロサンゼルス・ギャラクシー）が参加している。

森保監督は南野について、「他の選手に対して背中で見せられるし、コミュニケーションもとれていい意味で影響力を持っている」と評価する。昨年末に左膝の前十字靱帯（じんたい）を断裂し、今大会の代表入りは逃したが、指揮官の要望で米テネシー州ナッシュビルでの練習から同行することになった。

チームに合流した８日は他の選手と軽くランニングし、笑顔を見せた。鎌田（クリスタルパレス）は「代表歴も長くて、みんなの兄貴的な存在。いるだけでチームの雰囲気が明るくなる」と語り、長友（Ｆ東京）も「歩くパワースポット」と信頼を口にする。南野は「僕なりのアプローチでチームに何かいいものを還元できれば」と話している。

吉田は５月３１日のアイスランド戦までチームに同行する予定だったが、急きょ「サポートプレーヤー」として再合流した。

今回のチームはＷ杯代表初選出の選手が半数を占める。吉田はＷ杯３大会に出場し、現在は米国でプレーしており、森保監督は「何よりも選手にプラスになっているとピッチ内外で感じた」と再招集した理由を明かした。吉田も「日本以上に自分のピッチ外での役割は増えるだろうし、貢献できると思う。やることは変わらない」と頼もしい。