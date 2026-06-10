三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の社長に４月１日付で就任した関浩之氏（５８）が読売新聞のインタビューに応じた。

富裕層向けの資産運用事業を強化する方針を示し、顧客からの預かり資産残高を、２０２６年３月期の約５６兆円から中長期的に１０兆円積み増す目標を明らかにした。

三菱ＵＦＪ銀行出身の関氏は証券会社の課題として、富裕層向け事業による預かり資産残高の拡大を挙げ、「銀行ビジネス（のノウハウ）を応用した取り組みに力をいれる」と述べた。

具体策として、株式や債券を担保に資金を貸し出す「レンディング」事業を挙げた。４月から日本株を担保とするレンディングを始めており、今後は、対象となる担保を債券や外国株式などに拡充する考えだ。預かり資産獲得のため、営業人員は数百人規模で拡大する方向という。

米金融大手モルガン・スタンレーとは、主にＡＩ（人工知能）の導入などで協力を深める考えを示した。「米国で培ったＡＩやデジタルの知見を迅速に取り込めることは大きな利点だ」と述べ、データ分析や営業、マーケティングでＡＩの活用を進める。

法人向け事業を巡っては、中堅・中小企業のＭ＆Ａ（合併・買収）への助言などを強化する。親会社の三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）からの出向者の拡大も含め、現在、１００人規模のＭ＆Ａ助言部署の人員を１割ほど増やす考えも示した。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券は、ＭＵＦＧが６割、モルガン・スタンレーが４割を出資している。関氏は、三菱ＵＦＪ銀行の市場部門トップや副頭取を経て同証券社長に就いた。