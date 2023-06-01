ソフトバンクは１０日の阪神戦（みずほペイペイ）に６―２で逆転勝ちを収めた。「３番・左翼」で先発出場した近藤健介外野手（３２）が２打席連続本塁打を含む３安打３打点と猛打を振るった。

２―２で迎えた５回の第３打席、大竹のカットボールにうまくバットを乗せると、打球は右中間テラス席へ。２戦連続となる１１号ソロは勝ち越しの一発となった。勢いづいたバットマンはこれだけでは終わらなかった。７回の第４打席、一死二塁の好機で３番手・及川のスライダーをとらえると、今度は右翼ポール際へ着弾。チームに勝ちを引き寄せる２打席連続弾となった。

これ以上ない結果となったこの日。それでも試合後に取材に応じた近藤から出てきた言葉は「結果としてはよかった」だった。「たまたま感がまだまだある。自分のイメージとスイングが一致してくればもっと（いい状態が）長続きするかなとは思う」。ここまで５６試合に出場して打率２割９分９厘、１２本塁打、４０打点。数字以上に本人の中には「いい状態が続かない」もどかしさが垣間見えた。

「まだまだ日々模索しながら。今日をきっかけに上がってくれたら」と語った背番号３。さらなる打棒爆発を目指す。