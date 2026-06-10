Straineの新作ヘアミストが登場！ミルク発想で叶えるうるツヤストレート髪

毎日のヘアケアで「髪の広がりやパサつきが気になる」「ヘアミルクは重たくなりやすい」と感じている方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに寄り添う新アイテムが、縮毛補修発想のヘアケアブランドStraineから登場します。独自の「クラッシュミスト製法」によってヘアミルクをナノレベルまで微細化した新発想のヘアミストは、髪全体へ均一になじみやすく、軽やかな仕上がりを実現。毎日のドライヤー前ケアをワンランクアップしてくれる注目アイテムです♪

新発想のミルクミストでうるおい補給

今回発売される「ストレートヘアミスト」は、容量200mL、価格1,980円（税込）。2026年6月25日よりバラエティストアで先行発売され、8月1日から全国のドラッグストアなどで順次展開されます。

最大の特徴は、Straine独自開発の「クラッシュミスト製法」。ヘアミルクに圧力をかけてナノレベルまで微細化することで、髪全体へムラなく広がりやすくなっています。

従来のヘアミルクで感じやすかった塗布量の調整の難しさや重たい仕上がりを軽減し、細い髪や柔らかい髪にも使いやすい処方を実現しました。

シャンプー後のタオルドライした髪に使用することで、うるおいを補給しながらドライヤーの熱や紫外線による乾燥ダメージから髪を守り、毛先までなめらかな状態へ整えてくれます。

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Straine独自のトリプルストレート処方

ブランド共通の「トリプルストレート処方」*1も大きな魅力です。

必須アミノ酸2やトステア®︎3、ジマレイン酸4を配合し、髪内部を補修する「内部補修」、7種のケラチン5による「シルク質感」1、さらにセラミド6やサクラン®*7による「潤いバリア」*1を組み合わせています。

これらの成分が髪内部へ働きかけることで、湿気や乾燥などの外的要因から髪を守りながら、自然なツヤとまとまりのあるシルクストレート髪*1へ導いてくれます。

また、ミストタイプならではの軽さもポイント。髪を重たく見せず、ふんわりとした質感を保ちながら指通りの良い仕上がりを叶えます。

サロン帰りを思わせる上品な香り

ヘアケアの時間をより心地よく演出してくれるのが、「ベリーブロッサム」の香りです。

みずみずしいベリーを思わせるフルーティな香りから始まり、時間とともに華やかなフローラルへと変化。甘さと上品さのバランスが絶妙で、大人の女性にも取り入れやすい香りに仕上げられています。

髪を乾かす時間や朝のスタイリング時間が、まるでサロン帰りのような贅沢なひとときに変わりそうですね♡

※1うるおいにより、髪の質感を整えること

※2バリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ロイシン、リシンHCl、メチオニン、トリプトファン（全て保湿）

※3アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（保湿）

※4ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（保湿）

※5加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（羊毛）、ケラチン（全て保湿）

※6セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP（全て保湿）

※7スイゼンジノリ多糖体（保湿）

まとめ

髪のうるおい不足や広がりが気になる季節に頼れるStraineの「ストレートヘアミスト」。

独自のクラッシュミスト製法による均一な塗布感と、トリプルストレート処方による補修・保湿ケアで、軽やかでまとまりのある美しい髪へ導いてくれます。

毎日のドライヤー前ケアを見直したい方や、重たさのないヘアミルクを探している方にもおすすめ。新しいヘアケア習慣としてぜひチェックしてみてください♪