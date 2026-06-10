デジタル教科書を正式な教科書と位置づける学校教育法などの改正案が10日、参議院本会議で可決・成立した。2030年度からの導入を見込み、2027年4月施行を目指す。

デジタル版の教科書はこれまでも教科書代替教材として一部で使用できた。正式導入で無償配布の対象となる。また紙の教科書に掲載されている二次元コードのリンク先も教科書検定の対象となり、質が担保される。

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文部科学省は、紙とデジタルのそれぞれの良さを組み合わせるべきとしている。各教育委員会は、紙のみ、完全デジタル、紙とデジタルのハイブリッドの3つから選ぶ。同省は2026年度内に教科ごとの使用学年や使用方法を提示。また、デジタル教科書は小学校4年以下と国語、社会、道徳では認めない方針だ。

音声や動画を活用しやすくなり、児童・生徒の主体的な学びにつながると期待されている。文字拡大や音声読み上げ機能が、理解力に寄与する。

GIGAスクール構想でデジタル化推進

デジタル教科書の導入は、2015年から協議されている。2018年に教育課程の一部においてデジタル教科書が使用できるように学校教育法等の一部が改正され、2021年に利用制限が撤廃された。

教科書のデジタル化推進は、同省が主導する国家プロジェクト「GIGAスクール構想」による。GIGAは「Global and Innovation Gateway for All」の頭文字を取った略称で、教育の情報通信技術（ICT）環境の充実を図り、教員や児童生徒の力を最大限に引き出すことを目指している。

2019年に提唱され、全国の小・中学校、高校で高速大容量の通信ネットワークを整備し、児童生徒1人につき、1台のコンピューター、またはタブレット端末の整備が進められてきた。

構想は、デジタル・サイバー空間と現実が融合した現代を生きる子どもたちに対し、ICTなど先端技術を効果的に活用した教育環境の実現を目指す。

一方で、視力の低下、記憶定着低下の懸念、通信障害による学習中断、デジタル端末を見る時間が増えデジタル依存のリスクなどが課題となっている。

また、スウェーデンやフィンランド、デンマークではデジタル教科書の先進国だったが、近年、読解力の低下や集中力阻害などの理由から、紙の教科書へと回帰している。

デジタル社会である現代、デジタル技術や知識を身に付けることは生きていく上で必要だが、上記通りデジタル教科書から紙に戻った国もある。そうした国を事例とし、もう一度リスクを検討するべきではないのだろうか。

文/並河悟志 内外タイムス編集部