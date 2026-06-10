◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ４―１１中日（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

中日は、１２安打１１得点と打線が爆発。２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来２年ぶりで、井上一樹監督が就任して以降は初めてとなる２ケタ得点で快勝した。連敗を３で止め、借金を１７とした。負ければ、自力優勝が消滅する可能性もある一戦で、ドラゴンズナインが意地を見せた。

大幅に組み替えた打線が、初回からつながりを見せた。５月２８日以来、今季２度目の２番に入った鵜飼の先制二塁打で、３戦ぶりの先取点を奪った。２死一、二塁では、今季初めて６番に入った細川が、１３打席ぶりの安打となる２点二塁打をマーク。７番・石川昂も右越えの４号２ランで続いた。初回５得点も２４年８月９日の巨人戦（バンテリン）以来、約２年ぶりとなった。井上監督は、「細川も打順を変えて気分転換になれば。よくつながった。その中でも鵜飼がカギになった。２番に置いたことがいい形で出てくれた」とナインをねぎらった。

２回には、サノーの中犠飛で６点目を挙げると、６―０の３回１死満塁。再び、鵜飼が毛利の１２７キロのスライダーを左翼席へ。自己最多となる５号を自身初のグランドスラムで飾ってリードを広げ、３安打５打点をマークした。

３回までに１０点の援護をもらった先発のドラフト２位・桜井頼之介投手は、自身最長の８回を９安打３失点と粘投した。４回１死で山口に７号ソロを被弾。７回には、７番の代打・池田から４連打で２点を失った。それでも、味方の大量援護に恵まれ、今季２勝目をマークした右腕は「投げたい球を投げられた。浮いた球や球威が落ちている球は打たれているので、いい勉強になった」と収穫を口にした。