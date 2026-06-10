◆バレーボール ▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１０日、中国） 日本（２５―２２、２５―２１、２５―２２）ウクライナ

バレーボールの国際大会ネーションズリーグ（ＮＬ）で、２大会ぶりのメダル獲得に挑む世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナとの初戦。３―０のストレート勝ちを収め、オポジット・西田有志（大阪Ｂ）は「昨年、ウクライナにはフルセットで負けてしまった。まず１勝目を取ることだけを集中してやった中で３―０で勝てたところは、非常によかった」と雪辱にうなずいた。

２４年パリ五輪後の昨季は、個人のトレーニングのため代表活動には参加せず。２季ぶりの代表戦となったが「僕が２年ぶりというのは、あまり自分自身は考えてなくて」と振り返った。この日はチームトップの１３得点。今季ＮＬでは、新ルールが導入されているが西田は「新しいルールになった時に、難しい状況からリバウンドを取るところが非常に難しくなったり、いろんなところが変更になった年ではあったので。その中でも、いろいろと調整しながら点数を取っていく工夫を常にしていた」と語った。

９月のアジア選手権（福岡）で優勝すれば、２８年ロス五輪の切符をつかむ今季。２大会ぶりのメダル獲得で、秋の陣へ弾みをつける。次戦は世界ランク１位のポーランド戦。西田は「自分たちは自分たちで、できることを１００％で、常に出していきたい」と闘志を込めた。