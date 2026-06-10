日中韓の６人組グローバルガールズグループ「Ｋｅｐ１ｅｒ」（ケプラー）が１０日、東京・有明の東京ガーデンシアターで行われた「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」に出演した。

日韓を中心としたアジア文化を世界へ発信する大型国際イベント内で、２日間にわたるライブのトリを務めた。今年３月に韓国、４月に日本で発売したミニアルバム「ＣＲＡＣＫ ＣＯＤＥ」のタイトル曲「ＫＩＬＬＡ（Ｆａｃｅ ｔｈｅ ｏｔｈｅｒ ｍｅ）」をキレのあるダンスとともに披露すると、会場は興奮のるつぼと化した。

唯一の日本人メンバー・ヒカルは「熱気がヤバいです」と興奮。「皆さんにお会いでき、幸せな思いでいっぱいです」とかみ締めた。

長身を生かしたパフォーマンスで魅了した中国出身のシャオティンは「みんなでいい思い出を作って帰りましょう」と呼びかけ、締めに人気曲「Ｓｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ」の日本語バージョンを観客と歌唱。フェス形式とあって全５曲でステージをあとにしたが、アンコールを求める「ケプラー」コールが巻き起こった。

Ｋｅｐ１ｅｒは２０２１年に韓国のオーディション番組をきっかけに結成され、翌２２年に９人体制でデビュー。日本デビューシングル「ＦＬＹ―ＵＰ」や「ＷＡ ＤＡ ＤＡ」で人気を博した。２４年７月以降は７人で活動していたが、今年３月にはメンバーのヨンウンが活動を終了し、６人体制になることを発表していた。