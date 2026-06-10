◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦 〇坂井優太（ＴＫＯ７回４７秒）ローイラン・サルダール●（１０日、後楽園ホール）

日本バンタム級３位・坂井優（２１）＝大橋＝がデビューからの連勝を「８」に伸ばした。元東洋太平洋同級王者のフローイラン・サルダール（３７）＝フィリピン＝を７回に連打し、レフェリーストップでＴＫＯ勝ちした。

「前回はあまりよくなかったので、今回はネクストモンスターというところをみせたかった」勝利者インタビューではほっとした表情を浮かべた。前回３月の試合はウェスレイ・カガ（フィリピン）相手に大差で判定勝ちしたが、デビューからの連続ＫＯは「６」ストップした。「やりづらい相手だった。その反省から今回はしっかりサルダール対策をしてリングに臨んだ」という。ボディーが弱点と読み、左ストレート、フックを相手の腹にめり込ませた。７回、弱らせた相手をコーナーに詰め、左右の連打で一気に仕留めた。試合前「段階を踏んで倒したい」と口にしていた通りの勝利に「ある意味収穫はあった。でも、もう少し早く倒したかった」と本音も漏らした。

高校時代に７つのタイトルを獲得して一昨年６月に鳴りもの入りでプロデビュー。ジムにはチャンピオン候補の若手ホープが目白押しの中、８連勝と期待通りの結果を残している。「地域タイトル？ まだ力不足ですが、いつでもできるように準備します」と言葉に力を込めた。

戦績は坂井が８勝（７ＫＯ）。サルダールは３７勝（２６ＫＯ）０敗１分け。