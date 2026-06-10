◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人・松本剛外野手（３２）が「２番・左翼」で２安打１打点１盗塁。６月無敗、６連勝での首位浮上に貢献し「よかったです」とホッと息をついた。

価値ある打席を続けた。まずは初回。無死二塁で回ってきた第１打席で追い込まれてから先発左腕・古謝の内角スライダーを逆方向へ。巧みなバットコントロールと状況判断で進塁打の二ゴロを放ち、ノーヒットでの先制劇につなげた。

３回２死無走者ではドラ１右腕・藤原から左翼線へ痛烈二塁打。１番・浦田が併殺に倒れた直後で、強く振れる球を待ちながらチャンスメイクした。５―０の７回２死一、三塁では左腕・鈴木の低めの変化球をさばいて左前へタイムリー。すぐさま二盗成功、ヘッドスライディングで先の塁を陥れた。「少し三振が多い」と勝ってかぶとの緒を締めつつ「いい感じの打席も増えていて、いいアプローチができてきているかなと思います」と現状を見つめた。

「ウラマツ」コンビで躍動した一戦。１番・浦田がリーグトップの１７盗塁、２番・松本はチーム２位の６盗塁と、機動力でも相手にプレッシャーをかけている。「１番に浦田が入るので、２番の僕の仕事も結構明確になってくる打席が増えている。いいことだと思います」とうなずき、ケースごとに打撃を使い分けることについても「それが２番の仕事だと思うし、そういうところを求められているので。そこはしっかり準備していきたいと思います」と汗をぬぐった。

日に日に存在感が増す背番号９。「一戦一戦頑張ります」と引き締まった表情で帰りのバスに乗り込んだ。