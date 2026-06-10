◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武５×―４広島（１０日・ベルーナドーム）

西武は交流戦５カード連続勝ち越しをサヨナラで決めた。西口文也監督は就任２年目で通算１００勝に到達した。

打線が初回から快音を響かせた。２死から長谷川、ネビンが連打で一、三塁のチャンスをつくると、古賀悠が三塁線を破る２点二塁打で先制に成功。さらに渡部にも適時打が生まれて４連打で３点を奪った。

先発の渡辺は３回に名原に２ランを被弾し、連続無失点が２３イニングで止まったが、その後は粘った。７回には１死一、二塁のピンチを招いたが、一発を浴びていた名原を遊ゴロ併殺に仕留めて雄たけびを上げた。７回６安打２失点。母校・浦和学院の吹奏楽部をはじめとする応援団が左翼席から見守るなかで、先輩の意地を見せた１０８球だった。

さらに打線は７回２死一、二塁から古賀悠が右前適時打を放ち、リードを広げて終盤に入った。

しかし、９回に登板した守護神・岩城が誤算だった。２死から佐々木に四球を出すと、続くモンテロに左越えの同点２ランを被弾した。

それでも延長１０回に１死から桑原が遊撃内野安打で出塁。滝沢が犠打を決めて、最後は長谷川が左前に劇打を放った。２戦連続のサヨナラ打は球団では２００２年の松井稼頭央以来、３人目の快挙となった。

指揮官は節目の白星について「全然意識していなくて、亀田さん（広報）に言われて、あっ、そうだったんだと（気づいた）」と、笑みを浮かべた。

連夜のヒーローは「メモリアルな試合でサヨナラっていう形で飾れたのはほんとに僕としてもうれしいですし。監督にとっても節目となる試合になったんじゃないかなと思います」と胸を張った。