クリスピー・クリーム・ドーナツの夏限定フルーツドーナツ♡爽やかな果実感を満喫

暑い季節になると、みずみずしいフルーツを使ったスイーツが恋しくなりますよね。そんな夏の気分にぴったりな新作が、クリスピー・クリーム・ドーナツから期間限定で登場します。スイカ、ピーチ、パイナップルをモチーフにしたドーナツは、見た目の可愛らしさはもちろん、爽やかな味わいも魅力。冷やして楽しめる夏向けドーナツで、ひと足早く涼やかなスイーツタイムを過ごしてみませんか♪

フルーツを再現した夏限定ドーナツ

今回登場するのは、夏に人気のフルーツをテーマにした3種類のドーナツ。果実そのものを思わせるツヤ感や色合いにこだわり、ナパージュを使ってみずみずしさを表現しています。

『ジューシー スイカ』は、真っ赤な果肉と緑の皮をイメージした見た目が印象的。スイカ果汁入りナパージュの爽やかな甘さとホワイトチョコの組み合わせが楽しめます。

価格は356円（税込）、イートイン363円（税込）。販売期間は2026年6月24日（水）～8月20日（火）予定です。

『ジューシー ピーチ』は、桃のような可愛らしいピンクカラーが目を引く一品。桃果汁入りのピーチナパージュが華やかな甘さを演出し、暑い季節にも食べやすい味わいです。

価格は356円（税込）、イートイン363円（税込）。販売期間は2026年6月24日（水）～8月20日（火）予定です。

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味も見た目も楽しめるパイナップルドーナツ

3商品の中でも特に南国気分を味わえそうなのが『パイナップル クリーム』です。

ホワイトチョコをベースに、パイナップル果汁入りナパージュを重ね、本物のパイナップルを思わせるデザインに仕上げられています。さらに中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリーム入り。

見た目だけでなく、ひと口ごとに広がるフルーティーな味わいも魅力です。

価格は378円（税込）、イートイン385円（税込）。販売期間は2026年6月24日（水）～7月14日（火）予定となっています。販売期間がほかの商品より短いため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

冷やして楽しむ夏のご褒美スイーツ

今回の限定ドーナツは、そのままでももちろん美味しくいただけますが、冷蔵庫で冷やして食べることで、さらに爽やかな味わいを楽しめるのがポイント。

ひんやり感が加わることで、まるで本物のフルーツスイーツのような満足感を味わえます。

見た目の華やかさも抜群なので、おうちカフェやティータイム、お友達との集まりにもぴったり。写真映えする可愛らしいデザインは、夏の思い出作りにも一役買ってくれそうです♪