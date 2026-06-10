最大震度７を観測した２０２４年の能登半島地震で、大きな被害を受けた石川県輪島市の伝統工芸品「輪島塗」。

その再生を支援しようと、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場する日本代表の田中碧選手（２７）が、輪島塗の職人が装飾したすね当て（レガーズ）を携えてＷ杯に臨む。田中選手は「勇気を受け取ってほしい」と復興への願いとともに最高の景色を目指す。（木口慎太郎）

輪島塗の技法を生かし、黒地の漆塗りに蒔絵（まきえ）を施したレガーズには、右足用に人々を良い方向へ導くとされる「八咫烏（やたがらす）」、左足用に再生を象徴する「鳳凰（ほうおう）」の姿が描かれている。

日本代表がＷ杯の事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイで５日、レガーズを披露した田中選手は「こうやって形になったのはうれしい。ピッチでしっかりと表現して、お返ししたい」と意気込みを示した。

制作したのは、輪島塗の老舗「田谷漆器店」（輪島市）。同店は地震で事務所や工場、倉庫が全壊し、被害を免れた輪島塗の商品を近くの小学校の教室に一時的に保管していた。しかし、校舎の解体が決まり、地震から１年半が経過した２５年夏に商品を外に運び出さなければいけなくなった。

ちょうどその頃、輪島市に復興の手伝いを申し出ていた田中選手が小学校からの搬出作業を手伝うことが決まった。現場を訪れた田中選手は「体を動かすのは得意です」と言って、朝から夕方まで作業を続け、２階の教室一杯に保管されていた商品を次々と１０トントラックの荷台へ積み込んだという。同店代表の田谷昂大さん（３５）は「人手が必要な時期だったのでとても助かった」と感謝する。

作業を終え、輪島塗の生産額が落ち込んでいる状況を聞いた田中選手は、輪島塗を世界に広めていくことに関心を持ってくれたという。そして、田谷さんとの会話の中で生まれたアイデアがレガーズへの装飾だった。田中選手は「国際試合で自分が着けてアピールしたい」と話し、田谷さんにレガーズを預けた。

田谷さんがデザインに八咫烏と鳳凰を選んだのは、日本文化に沿った輪島塗らしさを伝えられると考えたから。三本足のカラスは日本代表ユニホームのエンブレムにもなっている。同店の職人２人が輪島塗の伝統技法を生かしてレガーズに蒔絵を施した。

完成したレガーズは今年４月、プレミアリーグで戦う田中選手の元へ。うれしそうに手に取った田中選手は「こんなに精巧なデザインになるとは思っていなかった」と驚いた様子だったという。

前回のカタール大会では、グループリーグのスペイン戦で歴史的な逆転ゴールを決めた田中選手。田谷さんは「レガーズをつけて今大会も活躍してほしい。世界の人が輪島塗を知るきっかけになればうれしい」と話している。

◆輪島塗＝石川県輪島市を中心に作られる漆器。地元産の珪藻土（けいそうど）を原料とする「地の粉」を混ぜた漆を塗り重ね、沈金や蒔絵（まきえ）の技法で装飾し、堅牢（けんろう）優美なことで知られる。

地震で２割が休・廃業…離職や流出に拍車

能登半島地震は後継者不足や生産額の減少に直面していた輪島塗に追い打ちをかけた。

輪島漆器商工業協同組合によると、加盟約１００社の半数以上で工房や店舗が全半壊した。同組合が２０２５年５月に組合員ら約２４０人を対象に行ったアンケートでは、約２割が休業中や廃業（予定も含む）と回答。６割が再建中・再建決定（同）と答えたものの、輪島市外に避難したまま戻ってこない職人も多いなど、離職や流出に拍車がかかっている。

最盛期の１９９１年度に２９２８人いた従事者は、地震後の２０２４年度は約７００人まで減少。１９９１年度に１８０億円あった生産額も減少の一途をたどり、２０２４年度は１４億円まで落ち込んだ。

輪島市内には２８年度以降に「若手人材養成施設」が開設される予定で、後継者確保に加え、魅力発信や市場開拓を図り、輪島塗の再興を目指す。