◇交流戦 オリックス8―4ヤクルト（2026年6月10日 京セラD大阪）

オリックス・曽谷が自身2度目、今季初の完投勝利を飾った。

「ゴロアウトも多かったですし、コースをしっかりつけていた。（若月）健矢さんのリードをしっかり頭で考えて、何のために（サインが）出されているのか、そういうことを整理して投げることができた」

5回までは完全投球の好投。125球の熱投で、最後までマウンドを守り抜いた。岸田監督も「8回に（ベンチ）帰ってきて、いけるという合図をもらいました。最後まで投げ切れた」と称賛だ。

前回3日の巨人戦も7回1失点と好投も、8回に2番手・椋木が満塁弾を浴びて白星が消滅。試合後、ロッカールームで真っ先に謝りに訪れた21年ドラフト1位右腕に対し、22年ドラフト1位左腕は「こういう日もありますから」と気丈に振る舞った。「今までずっと抑え続けていたんですから」。今回の登板前日も「僕たち先発全員が1イニングでも長く投げるのが役割だと思っていますし、そこをしっかり頭に入れてマウンドに上がりたい」と誓っていた。有言実行の力投で、疲れが目立ち始めている救援陣を休ませた。

「（救援陣の疲弊は）先発が早く降りている試合もありますし、そこが一つの原因でもあるのかなと。みんな状態が良いときもあれば、悪いときもある。僕たち先発陣が長いイニングを投げないといけないと思いますし、そこをもっとプレーで見せていけたら」

9回2死一塁でオスナに2ランを被弾。「本当にそこが僕の詰めの甘さというか、なかなか信頼を得られないところなのかなと。そこで抑えて本当の投手だと思うので」。反省点を胸に、リーグ戦再開後の躍動を見据えた。

（阪井 日向）