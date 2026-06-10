◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が今季初の単独首位に浮上。３年ぶりに交流戦勝ち越しを決めた。

先発・戸郷翔征投手（２６）が自己最多１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利で３勝目。２分けをはさみ、今季２度目の６連勝へと導いた。戸郷は「２年ぶりの完封ですし、すごく自分の中では１つ目指していたところなので。完封できてよかったなと思います」と晴れやかな表情で語った。

昨季は２度の２軍降格を経験し、今季も開幕２軍スタートだったが、持ち前の高い奪三振力も戻ってきた。「１番はストライク先行でできたこと。３球勝負だったり、強気でいけるところはいけたのでそこはすごくよかった」と汗を拭った。一方で「１００球ちょっとで完封できるように、いらないボールっていうのも７、８、９回というところでたくさんありましたしね。そういうところはまた自分の勉強材料になるのかなと思います」と先を見据えた。

チームは６月は負けなしで首位に浮上。「長く首位をキープして優勝に向かっていければ一番」と意気込んだ。