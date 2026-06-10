プロボクシング・大橋ジムのホープが集結し「Ｒｉｓｉｎｇ ｓｔａｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｂｏｘｉｎｇ ｗｏｒｌｄ」と銘打たれた１０日の興行「フェニックスバトル１５７」（後楽園ホール）では、メインイベントでアマチュア９冠の「ザ・キング」藤木勇我（１８）が２回ＴＫＯ勝利を飾った。

セミファイナルではアマ７冠・坂井優太（２１）が７回ＴＫＯ勝ち。アマ６冠の「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）、弟の高校３冠「ザ・ドリーム」叶夢（１８）もＫＯ勝利を飾り、アマ７冠・中山聖也（１９）が公開プロテストのリングに上がった。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「６回戦がメインで、若手ばっかりで、おそらく（観客は）半分ぐらい（の入り）になるのかなと思ったら、（チケットが）売り切れて超満員になっていた。５月２日の東京ドームの試合を見て、次を見たいみたいな相乗効果で、日本ボクシング界へのファンの期待の表れでこれだけ人が入ってきたんじゃないかなと思います」と頬を緩めた。

大橋会長は続けた。「近い将来、今の若手で４大世界タイトルマッチ、５大世界タイトルマッチとなるんじゃないですかね。今日出ていた選手みんなが絡んでくれば、東京ドームでも可能だと思う」。次回の東京ドーム大会は、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に続く同ジムのホープたちが主役となる。