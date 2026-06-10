▽バレーボール・ネーションズリーグ男子（１０日、中国） 日本３−０ウクライナ

バレーボールの国際大会ネーションズリーグ（ＮＬ）で２大会ぶりのメダル獲得に挑む世界ランク７位の日本は、同１８位のウクライナとの初戦を迎え、３―０のストレート勝ちを収めた。

第１セットを２５―２２、第２セットも２５―２１と連取した日本は第３セット、１４―１４から３連続失点し、３点ビハインド。ただその後、連続得点からミドルブロッカー、エバデダン・ラリーのサーブが決まり、同点に追いつく。アウトサイドヒッターの高橋藍が左から強打を決めて１８―１７と逆転。高橋は、２０―１９からサービスエースで２点リードとする。

日本は２２―２１から粘りの守りで、最後は相手のアタックがアウトとなって２３―２１。２４―２２として迎えたマッチポイント、最後は高橋がバックアタックを決めきって２５―２２。３セット連取でストレート勝ち。２大会ぶりのメダル獲得へ弾みをつけた。

２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。日本は、９月のアジア選手権（福岡）で優勝すればロス五輪の切符をつかむ。

◆ネーションズリーグ １９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本は中国、フランス、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・寧波）の計８チームが決勝大会に進む。