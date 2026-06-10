ハロー！プロジェクトの11人組グループ・Juice=Juiceが9日、『ASIA CULTURE FESTIVAL 2026』に登場。ヒット曲を披露し会場を盛り上げました。

このイベントは、アジア全体へと広がる国際文化交流の場となることを目指して開催されたもので、表彰式やライブなどが行われました。Juice=Juiceは、ポップカルチャーシーンをけん引し多くの支持を集めたグループに贈られる『アジア・ポップカルチャーグループ賞』を受賞しました。

■段原瑠々「関わってくださる全ての皆様に感謝」

トロフィーを受け取ったリーダーの段原瑠々さん（25）は「本日はステキな賞をいただき本当にうれしく思います。ありがとうございます」を感謝をコメント。

さらに「いつもメンバーと大切に楽しく作っている音楽たちがこれからも日本、アジア、世界の皆さんにたくさん届くように、元気にできるように精いっぱい一生懸命頑張っていきたいなと思います。いつも応援してくださるファンの皆様、そして関わってくださる全ての皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを伝えました。

その後、行われたライブイベントではヒット曲『盛れ！ミ・アモーレ』など4曲を披露。会場を盛り上げました。