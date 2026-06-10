◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武５×―４広島＝延長１０回（１０日・ベルーナドーム）

広島は連夜のサヨナラ負けで、今季最多タイの借金１２に戻った。交流戦は３勝９敗１分けとなり、残り５試合。４年ぶりの負け越しが決まり、新井貴浩監督の指揮下では初めてとなった。このカードだけでなく、４日の日本ハム戦と５日のオリックス戦で延長１２回を戦うなど紙一重の展開ばかり。９回２死一塁で代打・モンテロが起死回生の同点２ランを放ったが、指揮官は「よく粘って追いついたけど、最後にこういう結果になって悔しい。しっかり勝ち切れるように。残り５試合、一試合一試合頑張りたい」と語った。

先発の森は初回２死から４連打で３失点。５回１死二、三塁で３番の長谷川を迎えた場面で交代した。連打を浴びた打順。新井監督は「クリーンアップが全員、森に合っていたから。代えようと決めていた」と説明した。攻撃では６回無死一塁でファビアン、７回１死一、二塁で名原、８回無死一塁でも小園が併殺打。３イニング連続で先頭打者が出塁していた。拙攻となったが、いずれも打ってつなぐべき打者。「結果だからね、そこは。またあした、頑張りたい」と受け止めた。