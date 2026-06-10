お笑い界が出産ラッシュに沸いている。お笑いコンビ・笑い飯の哲夫が１０日、水曜パートナーを務めるＦＭ大阪「赤ｍａｒｕ」（月〜木曜・午後３時）に生出演し、５１歳で第４子が生まれたことを報告したが、哲夫以外にも誕生報告が続いている。

お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上は、妻でタレントやダンサーとして活動する、いとくとらとの間に、第１子、第２子となる男女の双子が誕生したことを４月３０日にラジオで生報告。

お笑いコンビ・ＥＸＩＴのりんたろー。と妻でタレントの本郷杏奈夫妻は、５月６日に第２子女児の誕生を発表。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と元ＡＫＢ４８・西野未姫夫妻も、５月８日に第２子男児が生まれたことを報告した。

お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志は、５月１７日放送のＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演し、５月上旬に５０歳で第１子男児が誕生した喜びを語った。

また、お笑いコンビ・カカロニの栗谷は、５月１１日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜・午後１１時５９分）で、「昨年末に結婚しまして、つい先日、子どもが生まれました」と、結婚と第１子の誕生を発表。

お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介は、５月２６日に自身のＸ（旧ツイッター）で第１子誕生を報告した。