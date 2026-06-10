◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）

投打の歯車がかみ合わない。先発の高橋が相手打線の粘りに苦しみ、５回途中までに１１７球を擁する苦しい投球。救援した荘司も４安打を許し、この回だけで７失点とリードを広げられた。先制したかった打線も曽谷の１５０キロ超の速球、スライダーに苦しみ５回まで一人の走者も出せず６回、モンテルの適時二塁打、増田の適時打でようやく２点を返した。池山隆寛監督は「高橋は粘られて苦しい展開になった。打線も曽谷投手の球が強い分、打ち損じの凡打が多かった」と悔しげに振り返った。

敗戦の中で光明はオスナに一発が出たこと。９回２死一塁で曽谷の１４９キロの真ん中高め速球を左中間スタンドへ運んだ。４月１９日の巨人戦（神宮）以来となる３号２ランに指揮官は「ようやく１本出た。彼自身もスッキリしてチームの勝利に貢献してもらえるように」と完全復調へ期待をかけた。

昨年５月２８日から６月４日まで間に喫した７連敗以来となる６連敗に指揮官は「何とかいち早く（連敗を）止めたい」と言葉を強めた。交流戦は残り４試合で４勝９敗１分となり負け越しが決定。昨季は最下位に沈んだとあって「何とかその位置にならないように一つでも多く勝ちたい」と誓った。昨季は６月１０日時点で１７勝３５敗２分の借金１８だったことを考えれば、今季は３２勝１７敗１分で貯金５の３位で首位巨人に１・５、２位阪神に０・５ゲーム差。連敗を止めてこの苦境を乗り切れば、再び上昇気流に乗ることができるはずだ。