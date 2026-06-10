「買い占めたいくらいおいしい」【セブン-イレブン】沼落ち注意！！「新作アイス」

暑い日が続くと、ついアイスに手が伸びがち。【セブン-イレブン】では、ちょっと贅沢感のある「新作アイス」が登場中。自分へのご褒美として味わうのもおすすめです。今回はマニアが「おいしい」と評価したアイスも含め、今すぐ食べたくなりそうな新作をご紹介。ひんやりとして、気分もリフレッシュできるかも。

香ばしさが楽しめそうなコーンタイプ

@sweets.wantaさんが「買い占めたいくらいおいしい」と絶賛した「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」。こちらはコーンタイプのアイスで、片手でサクッと食べられるお手軽感があります。仕事や家事の合間の休憩にぴったり。コーンならではの香ばしい味わいが楽しめそうです。

外側はチョコでコーティングされた2層構造

「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」のアイス部分に注目。鉄観音ミルクティーのアイスを、鉄観音チョコレートでコーティングした贅沢仕立て。濃厚さを感じさせる色合いです。@sweets.wantaさんによると「鉄観音ミルクティーの華やかな香り」を感じたそうで、ちょっと優雅な気分に浸らせてくれるかも。\413（税込）と少しお高めですが、ちょっと奮発したいご褒美に良さそうです。

かき氷でクールダウンしたい時に

おうちで寛ぎながらじっくり味わいたい時には、カップアイスがおすすめ。「7プレミアム 黒ごまきなこわらび餅大好きな白くま」は、可愛い白くまのパッケージが目印です。黒蜜ソース入りのきなこかき氷がベースで、暑い日のクールダウンにもぴったり。さらに練乳もかかっており、さっぱりとした氷と共に、コクのある甘さが良いアクセントとして感じられそうです。

トッピングをのせた具沢山な仕上がり！

「7プレミアム 黒ごまきなこわらび餅大好きな白くま」は、ご褒美感のある贅沢な仕上がり。きなこアイスのほか、黒ごまきなこわらび餅・粒もち・あんこがのった具沢山。食べ応えを感じられそうです。風味や食感の違いが楽しめ、飽きずに完食できるかも。価格は\375（税込）。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sweets.wanta様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino