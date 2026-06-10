敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打2打点でチームの12-3の勝利に貢献した。7回には敵地ファンから「ショウヘイは下手くそだ」というチャントが送られたが、その打席中に撮られた、状況とは対照的な美しい写真が話題を集めている。

虹と大谷、美しい構図が生まれた。

大谷は2-2の7回、無死一、三塁のチャンスで打席に立つと、敵地のライト側からは「Shohei sucks! Shohei sucks!（ショウヘイは下手くそだ）」というチャントが鳴り響いた。さらに、今度は「overrated!（過大評価だ）」のチャント。すると、捕手の三塁牽制悪送球の間に三塁走者が生還した。大谷は直後に適時二塁打を放ち、相手ファンを黙らせた。

そんな打席の最中、ドジャース公式インスタグラムがストーリー機能を更新。バッターボックスに立つ大谷を後方から捉えた1枚の写真を公開した。レフトスタンドの奥には綺麗な虹がかかっていた。この試合では一時、大雨や強風に見舞われ、スタンドから避難する観客も見られたが、大谷のこの打席の頃には、風雨はおさまっていた。

ドジャースは試合後、この写真を「今夜のベストフォト」と記し、Xでも公開。大谷も自身のインスタグラムに別アングルの写真を含め、2枚投稿していた。



（THE ANSWER編集部）