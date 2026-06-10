アジアカルチャーの「現在地」を世界に向けて発信する祭典「ＡＳＩＡ ＣＵＬＴＵＲＥ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６」のセレブレーションライブが１０日、東京ガーデンシアターで行われた。この日のトリとなったガールズグループ・Ｋｅｐ１ｅｒのステージ直前に、ファンの“愛ある叫び”が会場を一つにする印象的な一幕があった。

この日はＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＤＸＴＥＥＮら計１４組が豪華に出演。会場は終始、熱気に包まれた。

トリのＫｅｐ１ｅｒの出番は午後９時２０分ごろからとなり、遅い時間ということもあってか、一つ前の出番だったＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲを見届けた観客の一部が帰路へ。するとその光景を見かねた一人のファンが「皆、帰んないで！！Ｋｅｐ１ｅｒかわいいから見てってー！！」と絶叫で呼びかけた。その後もＫｅｐ１ｅｒへの愛の叫びが会場に響き渡ると、会場からは「フー！！」と大歓声が沸いた。すると出口へ向かっていた観客も足を止め、再び席へ戻る姿が見られた。

そんな熱気の中で登場したＫｅｐ１ｅｒは５曲を披露。一連の出来事も後押ししたのか、会場はより一体感を増し、最後まで熱い声援が送られた。ＨＩＫＡＲＵは「こうして皆さんと一緒にステージに立つことができて、お会いすることができて本当に幸せでいっぱい。遅い時間まで本当にありがとうございます！」と感謝。ステージ後には自然と「Ｋｅｐ１ｅｒコール」も起こっていた。