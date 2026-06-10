巨人７−０楽天（交流戦＝１０日）――巨人が引き分けを挟んで６連勝で首位に浮上。

序盤から効果的に得点し、戸郷が自己最多の１４奪三振で２季ぶりの完封勝利。楽天は５連敗で自力優勝が消滅した。

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ソフトバンク６−２阪神（交流戦＝１０日）――ソフトバンクが４連勝で６カード連続の勝ち越し。四回に柳田のソロと敵失で同点とし、五回に近藤のソロで勝ち越した。阪神は投打ともに精彩を欠き、首位陥落。

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中日１１−４ロッテ（交流戦＝１０日）――中日が序盤の猛攻で快勝し、連敗を３で止めた。一回、石川昂の２ランなどで５点を先取。三回は鵜飼の満塁本塁打で加点した。ロッテは毛利の乱調が響いた。

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オリックス８−４ヤクルト（交流戦＝１０日）――オリックスは一回、中川の犠飛で先制し、五回に４者連続適時打を含む打者１１人の猛攻で７点を奪って突き放した。曽谷は今季初の完投勝利。ヤクルトは６連敗。

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日本ハム４−２ＤｅＮＡ（交流戦＝１０日）――日本ハムが６連勝。水谷が五回に同点ソロ、七回に勝ち越し２点打を放った。先発加藤貴は４連勝。ＤｅＮＡは打線が３安打と振るわず、５カード連続の負け越し。

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西武５−４広島（交流戦＝１０日）――西武が２試合連続のサヨナラ勝ちで６カード連続の勝ち越し。延長十回、長谷川が前日に続いてサヨナラ打を放った。広島は九回に追いついたが、及ばず。