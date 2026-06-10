【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは世間の評判
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勢いが下がってしまうこと、社会的な人気の浸透度を表す指標、そしてメディアのトップニュースという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
お□□
□□いど
い□□ん
ヒント：ブームや幸運が去って元気がなくなっていく局面。どれほど多くの一般層に認知されているかというレベル。そして、ニュースバリューが最も高い新聞の表紙を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ちめ」を入れると、次のようになります。
おちめ（落ち目）
ちめいど（知名度）
いちめん（一面）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、運気が下り坂になる切ない状況から、マーケティングで重要視される世間の認知度、さらにはメディアの最重要ニュースが掲載される場所までを網羅しました。共通する「ちめ」という響きが、栄枯盛衰を経験する人間のバイオリズム、名声や評判が広まっていく社会的な現象、その日の重大なニュースを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勢いが下がってしまうこと、社会的な人気の浸透度を表す指標、そしてメディアのトップニュースという、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□
□□いど
い□□ん
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正解：ちめ正解は「ちめ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちめ」を入れると、次のようになります。
おちめ（落ち目）
ちめいど（知名度）
いちめん（一面）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、運気が下り坂になる切ない状況から、マーケティングで重要視される世間の認知度、さらにはメディアの最重要ニュースが掲載される場所までを網羅しました。共通する「ちめ」という響きが、栄枯盛衰を経験する人間のバイオリズム、名声や評判が広まっていく社会的な現象、その日の重大なニュースを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)