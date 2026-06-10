俳優の上白石萌音さん（28）が10日、都内で行われた『第51回菊田一夫演劇賞』の授賞式に登場。海外公演での観客の反応について語りました。

菊田一夫演劇賞は、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した作家や演出家、俳優などを表彰するもの。上白石さんは舞台『ダディ・ロング・レッグズ』のジルーシャ・アボット役、『千と千尋の神隠し』の千尋役の演技が評価され、選出されました。

■上白石萌音「まさかまさかという感じ」

上白石さんは今回の受賞を知ったときについて、「評価していただいた2つの作品とも再演の年でしたので、まさかまさかという感じで。大賞の時もそうですが、それ以上に驚きがありました」とコメント。

また、2021年度の第47回に舞台『千と千尋の神隠し』が演劇大賞を受賞した時について「前回『千と千尋の神隠し』の公演関係者として登壇させていただいた時はまだコロナ禍で、会場にたくさんお客様がいらっしゃる状態ではなかった」と振り返り、「今日壇上に上がって見渡したらこれまでお世話になった方がたくさん座っていらしたりとか、お世話になったことはないけれど一方的に存じ上げている方々もたくさんいらっしゃったりして、すごいことだなという重みがここに立ってさらに増したような気がします」と喜びを語りました。

■演じている自分が励まされたあるシーン

今回受賞となったジルーシャ・アボット役の演技では、演じている際に上白石さん自身が励まされていたシーンがあったそうで、「『幸せの秘密』という歌があるんですが、ジルーシャが歌う曲なんですが。『幸せの秘密』っていうのは、まずは風に逆らわないで身を任せること、恐れないこと、悔やまないこと、そして焦らずにじっと待つことだってジルーシャが歌うんですが、それを歌いながら本当に、それがブーメランのように舞台上にも返ってきて励まされるというすごくけうな体験をしました」と思いを語りました。

また、舞台『千と千尋の神隠し』ではイギリス・韓国・中国で公演を行った上白石さん。記者から海外の観客の反応と日本の観客の反応の違いについて聞かれると、「“え、こんなところで笑いが起きるの”とか、“こんなに熱狂的に愛を伝えてくださるの”とか、そういう驚きがたくさんありました」とコメント。

それに対して、反応が変わらないなと感じたところについては「やっぱりジブリの深さにみんなが浸るその空気感を毎公演感じていて、“やっぱりジブリってすごい”って思いましたし、『千と千尋の神隠し』はセリフが一切ない、言葉を一切言わないシーンっていうのがたくさんあって、その時にはもう言語ではないただただそのシーン、光景、音楽に会場じゅうが耳を澄ませて心を研ぎ澄ませているっていう場面が多々あって、そういうときにバックボーンも言葉も違うけど“同じ人間なんだな”というのをすごく感じました」と笑顔で振り返りました。