◇プロボクシング59・9キロ契約6回戦 藤木勇我《TKO2回2分5秒》ウィラ・ミカム（2026年6月10日 東京・後楽園ホール）

世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の「THE KING」藤木勇我（18＝大橋）がプロデビュー戦で2回TKO勝ちし、プロ初勝利を挙げた。

自慢の左ジャブで鮮烈なインパクトを残した。藤木は初回から武器とする左ジャブを飛ばすと、中盤にはその左ジャブで相手をぐらつかせ満員の後楽園ホールをどよめかせた。2回には右アッパーに左ボディー、右ストレートと次々に見舞うと、ダメージを考慮したレフェリーが試合をストップ。ダウンシーンこそなかったが、タイのスーパーフェザー級王者ウィーラに何もさせず、傷一つない顔で「ホッとしてます。応援団も200人以上来て、お客さんもいっぱい来てくれた。メインイベンターでやらせていただいているんだ、と実感した。いいデビュー戦になりました」と涼しい表情を浮かべた。

デビュー戦とは思えない冷静な試合運びだった。試合後、控室では「ホッとしました」と安堵（あんど）した18歳は「1ラウンドのジャブで相手がよろめいた。あそこでまとめることもできたが劣勢からの逆転KOを何度も見てきた」と元プロボクサーの父から受けてきた“英才教育”を生かし、勝負を急がなかった。

自慢の左ジャブがプロの舞台でも通用したことには「正直そこまで強く打っていなかった。こんなので効くんだ、という感じ」と8オンスでの戦いに新たな手応えを得た様子だ。それでも自己採点は「30点」と辛口。「真っすぐのパンチと右アッパーくらいしか出していないので（実力の）半分くらい。スパーでは今日の何倍も出せている。早く試合でそれを見せたい」と言い切った。

「よくやった」とねぎらった所属ジムの大橋秀行会長（61）は新人のデビュー戦をメインとした興行が過去最速でチケットが売れたことに言及し「5月2日の影響が大きい」と同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）が前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）と世紀の一戦を繰り広げた東京ドーム決戦の効果だと主張した。藤木も「（影響は）めちゃめちゃ大きい。全世界が憧れたと思う。米国ならラスベガス、日本なら東京ドーム。自分もいつかあそこに立ちたい」と偉大な先輩の背中を追う覚悟を口にした。

さらに大橋会長は藤木の「2年以内の世界王者」計画を明かしながら「今日出た4選手が将来的に東京ドームでやることも可能」と同興行でデビューした片岡叶夢（18）と、2連勝の片岡雷斗（19）、8連勝を飾った坂井優太（21）によるホープ4人衆での“THE DAY”の続編を期待した。

ホープ4選手によるKOリレーを完結させた藤木は「自分が挑戦するスーパーフェザー級は地域タイトル全て日本人で盛り上がっている。早く地域タイトルのどれかを取れたら」と明かし「必ず世界チャンピオンになります」と高らかに宣言した。

◇藤木 勇我（ふじき・ゆうが）2007年（平19）12月25日生まれ、大阪市出身の18歳。元プロボクサーの父の影響で小1年から競技を始める。興国高では全国大会を全制覇し、23年のアジアジュニア選手権、24年の世界U19選手権で優勝するなど高校9冠を達成。アマチュア戦績は49戦全勝33RSCで高校時代に全国大会全てで優勝したことから愛称は「THE KING」。1メートル70の右ボクサーファイター。