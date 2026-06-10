◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４―２ＤｅＮＡ（１０日・エスコンフィールド）

ＤｅＮＡが今季３度目の４連敗。今季成績は２５勝３３敗２分けとなり、借金は２２年６月以来４年ぶりの８に増えた。首位・巨人とのゲーム差も８に。交流戦は開幕から５カードすべて負け越しで４勝１０敗となり、２年連続の負け越しが決まった。

２―２の同点で迎えた７回の守り。１死二、三塁のピンチで、前の打席で同点ソロの水谷に対し、相川亮二監督は先発の石田裕太郎投手から中川虎大投手への継投を選択した。しかし、中川虎はカウント１―２と追い込みながら、決め球のフォークを捉えられて左前に決勝の２点適時打を許した。

試合後、相川監督は継投策について、「三振を取れるピッチャーで勝負をかけた。結果は悪い方に出ましたけど、中川はいつもしっかり投げている」と振り返った。

攻撃面では、前日までセ・リーグ打率２位の度会隆輝外野手をプロ３年目で初の４番に据えた。相川監督は「いい打者に多くの打席を」と、１、２番に強打者や調子のいい打者を置くことを基本方針としており、度会の４番起用については「いろんなことも考えて、つながりというところも含めて考えた」と説明した。

しかし、打線は左腕の加藤貴に対して４回まで無走者。５回に勝又温史外野手の適時二塁打などで一度は逆転に成功したものの、終わってみれば今季最少タイの計３安打。度会も４打数無安打だった。

ベンチの策が攻守にわたって実を結ばなかった黒星。指揮官は「こういう結果は自分の力がないと受け止めて、また明日向かっていきます」と、３連戦ラストゲームでの連敗ストップを誓った。