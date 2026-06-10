レースやパールで甘々に♡ とびっきり映えて可愛い「ワントーンカラー浴衣」を厳選！

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せっかく浴衣を着るなら、とびきり映えて可愛いものを選びたい...なんてコ集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、可愛げと品のよさをまとえる「ワントーンカラー浴衣」をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをぜひチェックしてね♡

夏と浴衣

金川紗耶が熱演

夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。

浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡

可愛げワントーン

レースやパールで甘々に♡

せっかく浴衣を着るんだもん！とびっきり映えてなきゃもったいない。ガーリー好きな私のおしゃれ心を満足させる甘いディテールの浴衣たち。

ワントーンカラーでまとめたら品のよさまでまとえちゃった♪

Cordinate 淡く繊細なレースにソーダ水みたいなパールを添えて

レースの帯揚げをねじってとめればフリルみたいなあしらいで華やか。

ミントレース浴衣と帯と下駄のセット 26,380円、パール帯飾り 2,200円、レース帯揚げ（レースえり、帯締めつき）5,478円／以上sugar イヤリング 8,640円／アビステ
きらきらバッグ 16,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 副編集長 小田和希子

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