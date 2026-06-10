レースやパールで甘々に♡ とびっきり映えて可愛い「ワントーンカラー浴衣」を厳選！
せっかく浴衣を着るなら、とびきり映えて可愛いものを選びたい...なんてコ集合！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、可愛げと品のよさをまとえる「ワントーンカラー浴衣」をご紹介します。やんちゃんが魅せる夏のひとときをぜひチェックしてね♡
夏と浴衣
金川紗耶が熱演
夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。
浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡
可愛げワントーン
レースやパールで甘々に♡
せっかく浴衣を着るんだもん！とびっきり映えてなきゃもったいない。ガーリー好きな私のおしゃれ心を満足させる甘いディテールの浴衣たち。
ワントーンカラーでまとめたら品のよさまでまとえちゃった♪
Cordinate 淡く繊細なレースにソーダ水みたいなパールを添えて
レースの帯揚げをねじってとめればフリルみたいなあしらいで華やか。
きらきらバッグ 16,500円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）
撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 副編集長 小田和希子