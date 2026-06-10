◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が今季初の単独首位に浮上。３年ぶりに交流戦勝ち越しを決めた。

先発・戸郷翔征投手（２６）が自己最多１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利で３勝目。今季２度目の６連勝へと導いた。

試合後のヒーローインタビューは以下の通り。

―ナイスピッチング

「ありがとうございます」

―どんな気持ちで試合に望んだ

「前回は（危険球退場で）中継ぎの人に迷惑をかけてしまったので、今日は１人で何とか行こうと。チームの援護があったので最後まで投げきれてよかったです」

―自己最多１４Ｋ

「最後気持ちよく終われなかったんですけど、何とかゼロに抑えられてよかったです」

―交流戦通算１３勝で球団では菅野智之に並ぶ２位

「今日も菅野さんが６勝目をメジャーで挙げていたので何とか後を追えるように頑張りました」

―Ｇ党へメッセージ

「たくさんの声援のおかげで何とか６月負けなしです。まだまだ交流戦終わらないですけど、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします」