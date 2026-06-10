◆プロボクシング ▽５９・９キロ契約６回戦 〇藤木勇我（２回ＴＫＯ）ウィラ・ミカム●（１０日、東京・後楽園ホール）

アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ・ミカム（２８）＝タイ＝を２回２分５秒ＴＫＯで下した。リング上で「必ず世界チャンピオンになります」と宣言した。

いきなりメインイベンターに抜てきされたプロデビュー戦。２１勝（１３ＫＯ）２敗のキャリアを誇るミカムを、初回に強烈な左ジャブでぐらつかせた。２回、右アッパーも交えたコンビネーションで一気にスパートし、レフェリーが試合をストップした。

ＫＯデビューに「ホッとしました。初めての気持ちでした」と笑顔を見せた藤木は「１ラウンド目でジャブを軽くしか打ってないのに効いていた。ジャブで効くんだというのが分かって、もっと自信がついた。相手のパンチも見えていた」と手応えを語った。

一方で、自己採点は「３０点ぐらい」と厳しかった。「まっすぐのパンチと右アッパーぐらいしか打っていない。自分のパンチの半分しか出せていない。（大橋ジムに入門して）足のスピードや、足で避けるディフェンスが良くなったと思うが、今日は全然見せられていない。普段のスパーリングは今日の何倍もいいので、早く試合でそれを見せたい」と話した。

藤木は２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大）とともに小学１年からボクシングを始めた。大阪・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）をすべて制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。今年２月、大橋ジムに入門しプロに転向することを発表。同４月、Ｂ級（６回戦）プロテストに合格した。

次戦は８月となる予定だ。「自分が戦おうと思っているスーパーフェザー級は、地域タイトルは全て日本人選手。中量級も日本が盛り上がっている。自分も早く、地域タイトル３つのどれかを取れたらと思っている」と語り、「大橋ジムはすごい環境で、すごい選手だったり、すごいトレーナーの方がそろっている。自分次第では、絶対に世界チャンピオンになれると思った。きょうはその始まりですね」。ザ・キングが、世界への第一歩を踏み出した。