アマチュアボクシングで７冠を達成した中山聖也（１９）＝大橋＝が１０日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行で公開スパーリングを行い、Ｂ級（６回戦）プロテストに合格した。８月１９日に後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１５９」でプロデビュー戦に臨む。

公開プロテストは興行のセミファイナル前のリングで行われた。日本ユース・ライトフライ級王者・末国龍汰（２１）＝ライオンズ＝と３分３ラウンドのスパーリングの後、シャドーボクシングも披露した。メインイベント前にリング上で合格が発表され、「無敗で世界チャンピオンになることを目指したい」と宣言。デビュー戦へ向け「ＫＯを目指すと言ったらありきたりになるので、一撃で倒すインパクトを見せたい。普通のＫＯとは違うところを見せていきたい」と意気込みを語った。

スパーリングでは、現役日本ユース王者を右ジャブでコントロール。相手の出端に左をかぶせるなど、ハイレベルな攻防を見せた。「緊張はそこまでなかった。きょうは３ラウンドだしヘッドギアもつけていたが、照明もアマチュアとは全然違うので、そこは楽しかった」と振り返った。「太い１４オンス（のグローブ）だったので、得意としているストレートやジャブがなかなか（ガードの）中を通らなかった」と語る一方、「カウンターのストレートは、（試合用の）８オンスのグローブだったら、という手応えはあった」と自信ものぞかせた。

スパーリングの出来は「（本来の）１０％ぐらいじゃないですか。全然です」と満足はしていない。「自分はパワーがあると思っている。ヘッドギアなし、８オンスだったらどうなるのか。本番の試合が楽しみです」と笑みをこぼした。

中山は東福岡高時代、全国総体（インターハイ）で３連覇。２３、２４年の選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗を誇る。２８年ロサンゼルス五輪に５１キロ級での出場を目指し駒大に進学したが、同五輪の最軽量級が５５キロ級に変更となり「それならプロの世界チャンピオンを目指そう」と今年３月に１年で中退し、プロ転向を決断した。駒大では、今春駒大を卒業して今月プロテストを受験予定の長男・颯太、駒大３年の次男・鉱一とともに「中山３兄弟」として活躍。昨年度の関東大学リーグ１部では、３兄弟がいずれも全勝で階級賞（颯太＝ライトウエルター級、鉱一＝ライト級、聖也＝フライ級）を獲得するなど２連覇に貢献した。

アマチュア時代、「ザ・サンダー」片岡雷斗（１９）＝大橋＝とは高校２年時の総体決勝で対戦し、中山が判定勝ち。片岡にアマチュア唯一の黒星（５７勝３１ＲＳＣ１敗）をつけた。また、アマチュアで公式戦４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り、この日プロデビューした「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝にも、小学６年時に勝利している。

この日の興行のメインでは藤木がプロデビュー戦、片岡雷斗はプロ２戦目に臨んだ。中山は「同世代で高校の時も一緒に決勝などに残って試合をしていたメンバーなので、同じチームになったというのは感慨深いところもある。これから切磋琢磨して、みんなで世界チャンピオンになれればと思っている」。ライバルでもある仲間たちと、世界へと飛躍していくことを誓った。

◆中山 聖也（なかやま・せいや）２００６年１１月７日、福岡市東区生まれ。１９歳。６歳から兄２人と「スタービーアマチュアボクシングスクール」でボクシングを始める。２２〜２４年総体、２３、２４年選抜、２３年アジアユース、２５年国スポでも優勝するなど、東福岡高、駒大でアマ７冠。アマチュア戦績は５７勝（３０ＲＳＣ）１敗。身長１７１センチのサウスポー。４人きょうだいの三男（兄２人と妹１人）。趣味は買い物。