俳優の藤原竜也さん（44）主演の映画『カイジ』シリーズの最新作が、2027年1月29日に公開決定。4作目の発表に期待の声が寄せられました。

累計興行収入59億円を突破した『カイジ』シリーズ（映画会社発表）。2009年公開の『カイジ 人生逆転ゲーム』、2011年公開の『カイジ2 人生奪回ゲーム』、2020年公開の『カイジ ファイナルゲーム』と3作品が製作され、極限状態で繰り広げられるスリルのあるゲームやアクション、胸を熱くする人間ドラマ、数々の名セリフによって魅了し続けてきました。

■藤原竜也「“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか」

そして、7年ぶり4作目となる映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が公開決定。今作では、かつて帝愛グループとの死闘を繰り広げたものの、再び自堕落な底辺の生活へと戻ったカイジの目の前に、帝愛グループの若き代表・兵藤和也が立ちはだかり、命をかけたゲームに挑みます。

引き続き主人公・伊藤カイジを演じる藤原さんは、今回の撮影について「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」とコメント。また、「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです」と期待を寄せています。

■予想外の製作に驚きの声も

映画の特報映像が公開されると、久しぶりにカイジを演じている藤原さんについて“老けない”といった声や、“楽しみ”など期待の声、また『カイジ 』シリーズ4作目の製作に、驚きの声などが寄せられました。