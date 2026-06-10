ホテルで一緒の部屋に入った面識のない部外者の顔面を複数回平手打ちする暴行 31歳の3等陸曹を停職1か月の懲戒処分「深く反省している」 新潟・高田駐屯地
2023年5月、新潟県上越市内のホテルの部屋で、面識のない部外者に対し、顔を複数回平手打ちする暴行を加えたとして、陸上自衛隊高田駐屯地は31歳の隊員に懲戒処分を下したと発表しました。
停職1か月の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊高田駐屯地の第2普通科連隊に所属する31歳の3等陸曹です。
3等陸曹は2023年5月30日、上越市内のホテルで、一緒に部屋に入った面識のない部外者に対し、顔を複数回平手打ちする暴行を加えました。
陸上自衛隊高田駐屯地によりますと、被害者の知人から連絡を受け、事案を認知。被害者は警察に被害届を提出しましたが、3等陸曹はその後、不起訴処分となったということです。
また、すでに3等陸曹と被害者との間で、示談が成立しているといいます。
3等陸曹は今回の事案について、「深く反省している」と謝罪の意を示していて、第2普通科連隊長の島田昌樹1等陸佐は「このような規律違反が起きたことは誠に遺憾です。今後このような事態が発生しないよう、指導を徹底して参ります」とコメントしています。