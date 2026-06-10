【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米軍は米東部時間９日、ホルムズ海峡で米軍ヘリ１機がイランに撃墜され、その報復として、イランの防空施設や監視レーダーなどを精密誘導兵器で攻撃したと発表した。

イラン側も中東地域の米軍施設を攻撃したと主張した。戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、地域の緊張が高まっている。

米軍の攻撃は米東部時間９日午後５時から数時間続いた。米当局者はロイター通信に、イランの約２０か所を攻撃したと明らかにした。イラン国営テレビも現地時間１０日未明、南部ホルムズガン州のゲシム島などペルシャ湾沿岸の複数の都市が攻撃されたと伝えた。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は現地時間１０日未明、対抗措置としてバーレーンの米海軍第５艦隊や、米軍基地を抱えるクウェート、ヨルダンの計２１か所にドローン（無人機）やミサイルで攻撃を仕掛けたと発表した。

トランプ米大統領は報復攻撃に先立ち、米陸軍の攻撃ヘリ「アパッチ」１機が米東部時間８日にホルムズ海峡で哨戒活動中、イランに撃墜されたと自身のＳＮＳで公表した。米ＡＢＣニュースに対しては、「非常に強力な対応」を行うと述べていた。

アパッチはイランの無人機に衝突されたとみられる。中央軍の報道担当者は取材に、操縦士２人が海に投げ出され、米海軍の水上無人機に救助されたと明らかにした。けがはないという。

イラン外務省は１０日、米軍による報復を「ヘリの墜落を口実とした野蛮な攻撃」と非難し、「自衛権の行使をためらわない」とする声明を出した。国営通信によると、外務省報道官は「外交プロセスが武力行使で揺らいでいる」と述べた。

一方、米主要ニュースサイト・アクシオスは、イランの無人機の衝突が意図的かどうか不明と伝えており、米イランの停戦合意が即座に崩壊する可能性は低いとみられる。ただ、イランとイスラエルも７日に約２か月ぶりとなる攻撃の応酬を繰り広げるなど、地域全体で一触即発の状況が続いている。