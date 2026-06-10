◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人・戸郷翔征投手が５安打無失点、自己最多１４奪三振で２４年８月１４日・阪神戦（東京Ｄ）以来の完封勝利を飾った。

初回からテンポ良く投球を展開。４回は２死からは安打と四球で一、二塁を招いたが、村林を右飛に抑えた。直球にスライダーとフォークも駆使して三振の山を築き、自己最多の１４奪三振も記録。１３４球の熱投でスコアボードに「０」を刻み続けた。村田バッテリーチーフコーチは「しっかりとコントロールできるところはしていましたし、大胆にいくところはいけたというところで、いい投球ができていた」と評価した。

復活を果たしている右腕がローテの一角でこの日のような投球を続けることは、チームにも大きな価値をもたらす。村田コーチは「当然中継ぎの登板を楽にさせることもできると思いますし、１イニングでも多く投げられる投手はとても大切。戸郷はしっかりとイニングを取っていけるピッチャーだと思っているので、しっかり回ってくれると、それは中継ぎにとっても助かる。そういうピッチャーだと思います」と、うなずいた。