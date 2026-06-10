「ロッテ４−１１中日」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大敗。５度目の挑戦となった４月４日以来の勝率５割復帰の壁にまたもはね返された。サブロー監督は「ちょっと無様な試合見せて申し訳ない」と頭を下げた。

先発のドラフト２位・毛利（明大）が大乱調。自己最短タイの３回、９８球を投げて被安打９、４与四球、自己ワーストの１０失点でＫＯされた。昨年の日米大学野球で同部屋だった中日ドラフト２位の桜井（東北福祉大）との投げ合いだったが、悔しい登板となった。

初回は石川昂の２ランなど打者９人に対し５失点。二回にもサノーの中犠飛で追加点を奪われた。三回は２安打と四球で１死満塁とされ、鵜飼に左中間への満塁本塁打で４点を追加された。「立ち上がりからこのような展開になってしまい申し訳ないです」とコメントした。

サブロー監督は「ここ２、３試合良くはなかったんで、１回抹消します。また体調とメカニックと整えてもらって、でまた帰ってきてもらおうかなと思ってます」と話し、「最近そうなんですけど、彼らしくないフォアボールが多い。ストライクとボールがはっきりしてるなと思うんですね。それがなんでなのか、その辺も追究しながら」と再起を期待した。