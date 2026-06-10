おととし、山形県三川町の住宅に侵入して女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けた男が控訴している裁判。

【写真を見る】あす控訴審の判決 三川町高齢女性殺害事件 一審の判決を不服とした男の刑はどうなる…懲役17年の実刑判決を受け「事実誤認と量刑不当」事件発生から前回の裁判までを振り返る

あす、控訴審の判決が仙台高等裁判所で言い渡されます。改めて、事件発生から前回の裁判までの流れを振り返ります。

■殴ったり踏みつけたりし...

以下、過去の記事を再構成

住居侵入や殺人などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告です。

一審の判決によりますと、石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとされています。

■「酒を飲んでいて記憶がない」起訴内容を否認

山形地方裁判所で行われた一審で石川被告は、殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと起訴内容を否認。

弁護側は「当時、被害者の家を自分の家と認識していた」「突然誰かに抱きつかれ暴行に至った」として、犯行は「過剰防衛に過ぎない」などと主張していました。

■懲役１７年の実刑判決

判決公判で山形地裁は「殺意が認められる」などとして、住居侵入と殺人の罪を認定し、懲役１７年の実刑判決を言い渡します。

しかし、石川被告は判決を不服として控訴していました。

■弁護側「事実誤認」「殺意認められず」

先月１２日、仙台高等裁判所で控訴審の初公判が開かれ、石川被告も出廷しました。

弁護側は改めて住居侵入と殺人の罪について、一審判決は事実誤認だと主張し「殺意は認められず、傷害致死にとどまる」としました。

一方、検察側は控訴の棄却を求め、裁判は即日結審しました。

あす、控訴審の判決が言い渡されます。