榮太樓總本鋪と不二家洋菓子店がコラボ！ 愛され続ける老舗同士がコラボした「和洋折衷スイーツ」がガチでおいしそう💕
江戸時代から続く日本橋の和菓子店「榮太樓總本鋪」と、ペコちゃんで知られる不二家洋菓子店。このたび両者のコラボにより、ミルキー発売75周年を記念した2種類の商品が発売されることとなりました！
日本の老舗同士が生み出す「和洋折衷」スイーツ、これは見逃せません〜っ!!
【老舗同士のコラボスイーツ】
2026年6月12日より期間限定販売されるのは、次の2種類のスイーツです。
・日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ（691円）
黒みつシロップを染み込ませたスポンジに、もちっとした食感のわらび餅クリームとミルキーティラミスクリームを重ね、上面をカラメル黒みつグラサージュで仕上げた1品。
「日本橋榮太樓の黒みつ」にミルキーと同じ北海道産練乳を使用したティラミスクリームを組み合わせているのが、まさにコラボならではですね！
・日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム（594円）
軽やかなカスタードクリームに、小豆の風味豊かな「日本橋榮太樓のつぶあん」、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーシャンテリークリームを絞った贅沢なシュークリーム。
不二家で人気の「窯焼きダブルシュークリーム」をつぶあんで和風仕立てにアレンジするところが斬新です。
【期間限定での販売です】
榮太樓總本鋪と不二家洋菓子店のコラボスイーツは、6月12日より全国の不二家洋菓子店にて期間限定販売となります。
ティラミスケーキの外側のフィルムがミルキーの包み紙をモチーフにしたデザインになっていたり、榮太樓のロゴがあしらわれた飾りがついていたりなど、細かな部分も注目ポイント。
両者の魅力が見事に融合した「和洋折衷」の名にふさわしい逸品、ぜひ皆さんも楽しんでみてください♪
※本文中の価格はすべて税込みです。
参照元：不二家、榮太樓總本鋪、プレスリリース
執筆：鷺ノ宮やよい(C) Pouch