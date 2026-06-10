榮太樓總本鋪と不二家洋菓子店がコラボ！ 愛され続ける老舗同士がコラボした「和洋折衷スイーツ」がガチでおいしそう💕



江戸時代から続く日本橋の和菓子店「榮太樓總本鋪」と、ペコちゃんで知られる不二家洋菓子店。このたび両者のコラボにより、ミルキー発売75周年を記念した2種類の商品が発売されることとなりました！

日本の老舗同士が生み出す「和洋折衷」スイーツ、これは見逃せません〜っ!!

【老舗同士のコラボスイーツ】

2026年6月12日より期間限定販売されるのは、次の2種類のスイーツです。

・日本橋榮太樓の黒みつ使用 ミルキーティラミスケーキ（691円）

黒みつシロップを染み込ませたスポンジに、もちっとした食感のわらび餅クリームとミルキーティラミスクリームを重ね、上面をカラメル黒みつグラサージュで仕上げた1品。

「日本橋榮太樓の黒みつ」にミルキーと同じ北海道産練乳を使用したティラミスクリームを組み合わせているのが、まさにコラボならではですね！

・日本橋榮太樓のつぶあん使用 ミルキー窯焼きダブルシュークリーム（594円）

軽やかなカスタードクリームに、小豆の風味豊かな「日本橋榮太樓のつぶあん」、ミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーシャンテリークリームを絞った贅沢なシュークリーム。

不二家で人気の「窯焼きダブルシュークリーム」をつぶあんで和風仕立てにアレンジするところが斬新です。

【期間限定での販売です】

榮太樓總本鋪と不二家洋菓子店のコラボスイーツは、6月12日より全国の不二家洋菓子店にて期間限定販売となります。

ティラミスケーキの外側のフィルムがミルキーの包み紙をモチーフにしたデザインになっていたり、榮太樓のロゴがあしらわれた飾りがついていたりなど、細かな部分も注目ポイント。

両者の魅力が見事に融合した「和洋折衷」の名にふさわしい逸品、ぜひ皆さんも楽しんでみてください♪

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：不二家、榮太樓總本鋪、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい(C) Pouch

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