プロ野球 セ・パ交流戦は10日、各地で6試合が行われました。

この日は交流戦上位4球団が前日に続いて勝利。首位のソフトバンクは近藤健介選手の2打席連続弾などで阪神に逆転勝利しました。2位・西武は長谷川信哉選手が2試合連続サヨナラタイムリーを放ち劇的勝利を飾っています。両チームのゲーム差は『1』のままです。

3位・日本ハムは水谷瞬選手の3打点の活躍などで6連勝。4位・巨人は戸郷翔征投手が14奪三振の快投で完封勝利を果たしました。

この日はパ・リーグが4勝、セ・リーグが2勝。交流戦ここまではパ・リーグが47勝、セ・リーグが30勝、引き分け4となっており、3年連続勝ち越し中のパ・リーグがこの日も差を広げました。

＜6月10日の交流戦結果＞

◆日本ハム 4-2 DeNA

勝利【日本ハム】加藤貴之(6勝1敗)

敗戦【DeNA】石田裕太郎(3勝6敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝16S)

本塁打【日本ハム】大塚瑠晏3号、水谷瞬2号

◆巨人 7-0 楽天

勝利【巨人】戸郷翔征(3勝1敗)

敗戦【楽天】古謝樹(1勝5敗)

本塁打【巨人】ダルベック11号

◆西武 5x-4 広島

勝利【西武】佐藤隼輔(2勝1敗1S)

敗戦【広島】郄太一(2敗)

本塁打【広島】名原典彦2号、モンテロ6号

◆中日 11-4 ロッテ

勝利【中日】櫻井頼之介(2勝3敗)

敗戦【ロッテ】 毛利海大(2勝3敗)

本塁打【中日】石川昂弥4号、鵜飼航丞5号【ロッテ】山口航輝7号

◆オリックス 8-4 ヤクルト

勝利【オリックス】曽谷龍平(4勝3敗)

敗戦【ヤクルト】高橋奎二(1勝2敗)

本塁打【ヤクルト】オスナ3号

◆ソフトバンク 6-2 阪神勝利【ソフトバンク】松本晴(4勝2敗)敗戦【阪神】大竹耕太郎(2勝5敗)本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐8号、近藤健介11号&12号