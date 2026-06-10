THE RAMPAGEから派生したヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」が10日、初の日本武道館公演を行った。AK―69（47）や湘南乃風のHAN―KUN（47）ら総勢22組とコラボし、デビュー曲「Determined」など33曲を披露した。

さながら音楽フェスだった。初披露となるAK―69とのコラボ曲「EMPIRE CODE REMIX」からスタートし、“バースをキック（小節にラップを乗せる）”するたびに7000人のファンが手を上下に振った。

その後も入れ替わり立ち替わりにMay J.（37）やCrystal Kay（40）らがステージに登場し5人とコラボ。神谷健太（31）は「1＋1が3にも4にもなった」と感謝した。

ともにTHE RAMPAGEで活動するボーカルのRIKU（31）と川村壱馬（29）も駆けつけた。LIKIYA（35）は「仲間と一緒にステージに立ててうれしい。少しは（ボーカルに）恩返しができたんじゃないかな」と胸を張った。

日本武道館は憧れていたステージだった。THE RAMPAGEのメンバーを選ぶオーディションが行われていたのが同所。YAMASHO（30）は「THE RAMPAGEだったら日本武道館のタイミングを選ばなければいけなかった。でもMA55IVEだからこそ逆に立つことができた」と感謝した。

同所でのライブを2020年の結成当初から目標に掲げていただけに、今回のライブを持って第一章にピリオドを打つ。ライブでは9月から全国ツアーを行うことと、今秋にアルバムを発売することを発表。浦川翔平（29）は「MA55IVE主体のフェスとかもできたら。“こういうことできるじゃん”とみなさんに想像を膨らませてほしい」とさらなる構想。5人の第二章がこの日、始まった。（吉澤 塁）